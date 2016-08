A Prefeitura de Anápolis publicou no Diário Oficial da última quinta-feira (7) o aviso de licitação, estilo concorrência pública, nº 002/2015, do tipo menor preço, com data marcada para o dia 10 de junho de 2015, às 9 horas, com objetivo de contratar empresa especializada em engenharia, para ampliação da arquibancada e reforma da iluminação do Estádio Municipal Jonas Duarte. A Comissão Permanente de Licitação atende a solicitação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. As empresas interessadas em participar da licitação já podem adquirir o edital completo, fornecido gratuitamente.

O prefeito João Gomes fez pessoalmente o comunicado sobre o início do processo licitatório. Segundo ele, o projeto prevê o fechamento do anel das arquibancadas do estádio, que hoje tem capacidade de pouco mais de 10 mil torcedores. A área onde está o estádio é íngreme e, por isso, exige a construção de fundação de longo alcance. Sem contar com o espaço é reduzido na parte de trás das arquibancadas. João Go 4000 mes revela ainda que será fei

4000

ta a substituição e modernização de todo o sistema de iluminação, que será instalada de tal maneira que acolha a segunda etapa do projeto, que ocorrerá um pouco mais adiante, que consistirá na construção de cobertura para toda a arquibancada.

A parte baixa do estádio também será preparada para receber depois os novos vestiários, áreas de bares, entre outros. A entrada do estádio também será revitalizada. Mais à frente, quando for executada a segunda etapa das obras, a intenção é promover o rebaixamento do gramado e a extensão das arquibancadas no espaço onde atualmente está a geral. Assim que for concluído os prazos regimentais e recursais do processo licitatório, que o prefeito prevê para cerca de 40 dias, será dada ordem de serviço para o início das obras.

O prefeito João Gomes afirma ainda que a execução das obras terá que andar rigorosamente nos prazos estabelecidos pelo projeto, já que em fevereiro de 2016 começa o Campeonato Goiano da 1ª Divisão, com participação de Anapolina e Anápolis. “O serviço será realizado levando em conta também a necessidade de dar condições de jogo no início do campeonato, independentemente se as obras estiverem prontas ou não”, disse. Sobre a capacidade do estádio, João Gomes lembra que em 1991 foi registrado público de 15 mil pessoas. Segundo ele, a capacidade atual foi reduzida por questão de segurança mas, com as novas obras, deve superar de novo a casa dos 15 mil.

O projeto para a reforma do estádio foi concebido no primeiro mandato do prefeito Antônio Gomide (2009-2012). Agora, no governo do prefeito João Gomes, passou por adaptações e começa a ser executado. Os recursos para a execução das obras são oriundos de emendas destinadas pelos deputados federais Rubens Otoni e Jovair Arantes, e dos cofres da Prefeitura Municipal.

O Estádio

O Estádio Jonas Duarte teve construção iniciada em 1964. A inauguração ocorreu no dia 11 de abril de 1965. Havia apenas um lance de arquibancadas cobertas. A partida inaugural foi Seleção de Anápolis 1×4 São Paulo. O primeiro gol foi de Rodarte, do tricolor paulista. Depois foi construída arquibancada descoberta e, mais adiante, o anel que uniu as arquibancadas e criou a ‘ferradura’. Com a construção da geral, a capacidade chegou a 20 mil lugares. Por segurança, a geral foi interditada e a capacidade caiu para 14.400 lugares. A Federação Goiana de Futebol convencionou a liberação de menos de dez mil ingressos por jogo.

A grama do Jonas Duarte é a batatais, com 5 centímetros de altura. O campo tem dimensões de 105 x 75. O recorde de público no estádio é de 19.640 pessoas, registrado na partida Anapolina 0x0 Corinthians (SP), em 26 de março de 1978, pelo Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão. O nome do estádio é uma homenagem ao prefeito Jonas Ferreira Alves Duarte (1961-1966), em cuja gestão fora construído e inaugurado. Ele também foi governador do Estado em três ocasiões.