A Secretaria Municipal do Direito do Consumidor (Procon) está de cara nova e com novidades para os consumidores anapolinos que, em breve, ganham mais comodidade e facilidade de acesso aos serviços prestados pelo órgão, com a criação de sua página eletrônica. O lançamento da nova ferramenta acontece nesta terça-feira (2/05), durante a entrega de certificados para a primeira turma da Escola Municipal de Defesa do Consumidor, marcada para às 14 horas, no auditório do Parque Ipiranga. A página também estará online a partir desta data.

O novo site – anapolis.go.gov.br/procon vem com a proposta de aumentar a qualidade dos serviços oferecidos aos consumidores anapolinos, mas com a comodidade do atendimento eletrônico, que incluem consulta de processos, reclamações e denúncias. Além disso, assume o papel de informar a comunidade sobre os trabalhos desempenhados pelo órgão, com a divulgação de notícias de seus eventos e projetos.

Segundo o secretário municipal de Defesa do Consumidor, Valeriano Abreu, a intenção é garantir que toda a população tenha acesso aos serviços oferecidos pelo órgão e, principalmente, tenha os seus direitos assegurados. “Uma das principais vantagens da nova ferramenta é a instantaneidade e a fac

4000

ilidade, e o serviço ainda terá o complemento do aplicativo, que poderá ser utilizado por meio dos celulares e tablets, o que representa mais facilidades ainda”, disse.

O aplicativo de celular estará disponível a partir do dia 15 de julho, e vem com as mesmas funcionalidades do site, onde o consumidor pode fazer a sua reclamação e enviar denúncias, mas com um diferencial: por ele poderão ser enviadas fotos ou vídeos de reclamações ou denúncias.

Dentro da nova proposta, o Procon disponibilizará aos consumidores com dificuldade de mobilidade um atendimento móvel em sua casa. Para isso o usuário deverá fazer a solicitação no site para que o serviço seja atendido.

(Com Prefeitura de Anápolis)