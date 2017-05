Recentemente o prefeito João Gomes deu início à construção do Parque da Vila Jaiara, que vai recuperar importante área ambiental e garantir um espaço de lazer para a região norte

MARCOS AURÉLIO SILVA

Os espaços públicos, entre eles praças e parques, são cada vez mais importantes no desenvolvimento sustentável de cidades. Nesse quesito Anápolis tem sido destaque e passou a ser reconhecida como a cidade dos parques. O município tem provado que o planejamento voltado para melhora na qualidade de vida de seus habitantes, passa pela oferta de espaço para lazer e convivência.

Anápolis conta hoje com seis parques já abertos ao público e mais um em construção. Todos esses espaços são voltados para o lazer como uma forma de descanso e para manutenção do bem-estar pessoal. Somados, os parques oferecem mais de 1,2 milhão de metros quadrados de área verde e muito espaço para descanso, diversão e prática de exercício físico.

Em Anápolis quando se fala em passeio, logo vem à cabeça o Parque Ipiranga. Localizado no Bairro Jundiaí, ele é o mais conhecido da cidade, e por sua beleza se tornou um cartão postal. Inaugurado em 2010, o espaço possui uma área de aproximadamente 45 mil metros quadrados, oferecendo dois lagos, pista de caminhada, pista para bicicleta, local para educação ambiental, espaço para bem-estar contemplativo, área de convivência, parque infantil, teatro de arena, pontes, estacionamento, mirante e local para prática de ginástica para a terceira idade.

Não é a toa que o Parque Ipiranga se tornou o local preferido da população para aquela caminhada de fim de tarde, ou mesmo o passeio de fim de semana. Atualmente os principais eventos da cidade são realizados no parque, que tem atraído visitantes de outras cidades.

Outro destaque na área ambiental e paisagista de Anápolis é o Parque da Liberdade. Inaugurado em 2012, ele fica localizado no final da Avenida Getulino Artiaga, na Vila União. Esse espaço representa para o município um marco na recuperação do meio ambiente, pois o local era uma grande erosão, que por décadas foi negligenciada e se tornou um problema para os moradores da região.

Hoje o Parque da Liberdade é uma opção de lazer e dono de uma das mais bonitas paisagens da cidade. Com aérea de 25 mil metros quadrados, o local possui pista de caminhada com piso permeável; lago com cascata; pontes e deck de madeira ao redor; playground infantil e estações de ginásticas para todas as idades e áreas de contemplação, além de espaços arborizados.

Mais de um milhão de metros quadrados de área verde e destinado ao lazer. Esse é o Parque da Cidade, inaugurado no ano passado ele fica localizado no início da Avenida Brasil Sul, o espaço é um dos maiores de Goiás. O investimento, de R$ 9 milhões, veio de uma contrapartida ambiental da Valec, a empresa do Governo Federal responsável pela construção da Ferrovia Norte-Sul. A área foi doada pelo Governo do Estado.

O Parque da Cidade conta com estacionamentos, dois grandes lagos, teatro de arena, playground infantil e estação de ginástica, pista de caminhada, teatro de arena e uma porção considerável de áreas verdes. Ao redor do parque foram realizadas obras para conter antigos processos erosivos ali existentes.

E os anapolinos que já estavam bem servidos de parques, passarão a contar com mais um. Desta vez a região norte da cidade será a beneficiada. Trata-se do Parque Ambiental da Jaiara. Um total de 1.123.000 metros quadrados de área e investimentos superiores a R$ 5 milhões. As obras foram iniciadas neste mês, com ordem de serviço dada pelo prefeito João Gomes (PT).

O projeto prevê a construção de pista de caminhada, ciclovia, com caminhos internos, praça de convivência, parque infantil, academia, academia para idosos, estacionamento, mirante, quiosque, lago e teatro de arena. Além de toda essa estrutura, também serão realizadas obras de infraestrutura na região.

Outra opção de lazer e de muito verde para os anapolinos é o Parque Antônio Marmo Canedo, mais conhecido como Parque da Matinha. Inaugurado em 1985, ele é o mais antigo da cidade. Localizado no Bairro Maracanã, o espaço conta com brinquedos infantis e recebe muitos visitantes, principalmente aos finais de semana.

A população anapolina ainda conta com o Central Parque Senador Onofre Quinan, localizado na Vila Góis. É uma das principais áreas verdes da cidade, com 96 mil metros quadrados, sendo um terço de mata nativa. Com boa infraestrutura, conta com um espaço exclusivo para piqueniques, parque infantil, lago com cascata e pista de caminhada.

O Central Parque passa por obras. A canalização do Córrego das Antas terminará com providências direcionadas à reforma do local. A intenção será revitalizar todo o espaço, para melhorar o fluxo no trânsito da região e ampliar a preservação de áreas ambientais.