Evento que reúne produtores pode colocar Anápolis no mapa dos cervejeiros

Um domingo com churrasco, muito bate papo, e regado a ótimas cervejas. O que mais o cervejeiro poderia querer? Pois foi nesse clima familiar e de muita descontração que foi realizado o 1º Encontro de Cervejeiros Artesanais de Anápolis – Anabeer.

O evento foi realizado em um ambiente que indicava ser uma reunião de amigos de longas datas. No entanto, essa foi a primeira vez que os 14 produtores de cerveja artesanal de Anápolis e o proprietário de um bar especializado no tipo de bebida se encontravam pessoalmente. Prova que cerveja não é apenas uma paixão nacional, ela consegue transformar grupos virtuais e um clube de velhos conhecidos.

O objetivo do primeiro encontro, encabeçado pelo produtor de cerveja artesanal Marcus Junior, foi dar o ponta pé inicial, ou o “primeiro gole”, para formação de uma associação de cervejeiros de Anápolis. A proposta convenceu os participantes que se uniram para realização do primeiro Anabeer de forma muito organizada e convidativa a novos produtores ou admiradores de cerveja produzida artesanalmente.

Comida boa, música de bom gosto, conversas empolgadas, troca de experiências e, claro, muita degustação de cervejas, com o diferencial de poder saber os detalhes da receita e do processo de fabricação direto com seus produtores. Esse foi o tom do o encontro.

E o que não faltou o encontro foi copo cheio – de cerveja, claro. E teve para todos os gostos. Entre as produções que puderam ser apreciadas estavam as Weiss, Belgian Blond Ale, Bohemiam Pilsener, Kolsch, Brow Ale, Indian Pale Ale, American Pale Ale com maracujá e manjericão, e Raouche IPA.

“Esse foi apenas o primeiro encontro, com certeza teremos outros e cada vez com mais participantes. Temos muitas idéias, e essa primeira reunião serviu para ampliá-las”, relata Marcus Junior.

A iniciativa do evento é prospera… e deixou aquele gosto que só uma boa cerveja lhe proporciona: o gosto de “desce mais uma”. Então, o desejo dos admiradores e produtores de cervejas artesanais é de vida longa ao Anabeer.