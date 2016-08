Quem gosta de cinema e quer prestigiar a produção local não pode perder a Mostra de Curtas Anapolinos, que acontece de 10 a 19 de dezembro, em locais diversos (confira programação abaixo). O evento é uma realização da Prefeitura, via Secretaria Municipal de Cultura, e a proposta é apresentar as produções exibidas nas cinco edições do Anápolis Festival de Cinema.

Os filmes, divididos em ficção e documentário, mostram na tela toda a evolução da produção audiovisual anapolina. De acordo com o secretário de Cultura, Augusto César de Almeida, essa mostra serve de aperitivo para o próximo Anápolis Festival de Cinema, além de ser mais um incentivo para quem faz audiovisual na cidade.

Programação:

10 de dezembro – 20h – Auditório da Escola de Música (Av. 14 de Julho esquina com Av. Goiás)

Vida de cacto

Causos do sertão alegre

Kite

A lenda da mata

Bois de Carro

Todas as minhas cores

11 de dezembro – 20h – Centro Cultural Washington Ribeiro (Boa Vista)

No caminho tem de tudo

Segredo de um sorriso

Bokemboka

Pra deixar viver

5° encontro de palhaços

O armário de dona Mercedes

14 de dezembro – 20h – Teatro do Instituto Federal de Goiás (Av. Pedro Ludovico)

Atrás da porta

Eugênio, o Lavrador

Mulheres do meu bairro

Paralelos

Ana

Bilhete

15 de dezembro – 20h – Centro Cultural Joana Darc

O vazio

Para Nóia

Beef

Chocolate meio amargo

Milímetros

1989

16 de dezembro – 20h – Teatro do Instituto Federal de Goiás

Filharal

O giro da capelinha

Penha – um grito por socorro

O último monólogo

As tretas de Rapunzel

Iris

17 de dezembro – 20h – Teatro do Instituto Federal de Goiás

Amor por um inocente

Inconseqüente

Ainda estou aqui

Por trás dos olhos

Carros de boi

Feliz aniversário

18 de dezembro – 20h – Escola de Música de Anápolis

Sob o sol

Amor e ódio

Segundo tiro

A vida de Wesglay

Travestida para matar

O Esquema

19 de dezembro – 20h – Escola de Música de Anápolis

A praça e o coreto

Ouro em outono

Supermercado

Herdeiros de sangue

Em Terras Estrangeiras