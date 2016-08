O ex-jogador de futebol Nelson Parrila morreu nesta terça-feira (16.ago.16) em Anápolis, aos 72 anos de idade, de causa ainda não divulgada.

O velório acontece a partir das 19h na Funerária Senap.

Ídolo do Anápolis Futebol Clube, Parrila jogou como centro-avante no Tricolor da Boa Vista por 11 anos. Fez parte da equipe campeã goiana de 1965.

Nelson Parrila nasceu em São Paulo, dia 26 de maio de 1944. Filho de Doménico Parrila e Edith Ferreira Parrila, iniciou sua carreira no futebol no time do Nacional.

Antes de vir para Goiás, também jogou na equipe de Franca e foi morar em Minas Gerais, emprestado para o time de Itaúna. Chegou em Goiás em 1965, e após quatro anos se casou com Jesebel Borges Parrila, com quem teve dois filhos, Wladimir e Janaina.

Em Goiás jogou nas equipes de Catalão, Goianésia, Atlético Goianiense, Campinas e Ipiranga.