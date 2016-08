A Casa Brasil oferece 18 vagas para um curso de desenho artístico oferecido pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os interessados devem se inscrever até sexta-feira (19.ago.16), no local onde o curso será sediado. O curso é livre e não é preciso ter experiência com desenho ou nenhum outro pré-requisito.

O curso acontecerá dos dias 22 de agosto a 28 de setembro. Ele ocorre no período vespertino, das 14h às 17h, nas segundas e sextas-feiras. As aulas acontecem na Casa Brasil, localizada na Avenida do Estado, esquina com a Rua SW13, no Bairro Recanto do Sol.

Há um limite de 18 vagas.