O candidato a prefeito Carlos Antonio (PSDB), da Coligação Juntos por Anápolis (PSDB, PHS, PEN, PRTB e PSL), abrirá o programa eleitoral no rádio e na televisão, no dia 26 de agosto. O início do chamado palanque eleitoral é o momento mais aguardado da campanha, principalmente a desse ano, com duração mais curta.

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito Carlos Antonio (PSDB), da Coligação Juntos por Anápolis (PSDB, PHS, PEN, PRTB e PSL), abrirá o programa eleitoral no rádio e na televisão, no dia 26 de agosto, com tempo de duração de 1 minuto e 19 segundos.

O início do chamado palanque eleitoral é o momento mais aguardado da campanha, principalmente a desse ano, com duração mais curta. A exposição no rádio e televisão acaba ajudando a popularizar nomes daqueles menos conhecidos e divulgando propostas de governo dos que já possuem mais penetração na população.

Na sexta-feira, o juiz da 141ª Zona Eleitoral, Algomiro Carvalho Neto, responsável pela propaganda eleitoral, reuniu candidatos e representantes de partidos para apresentar o tempo de cada um e realizar o sorteio da ordem de entrada na TV e no rádio.

O candidato José de Lima, do Partido Verde, será o segundo a aparecer no primeiro dia da propaganda eleitoral, com tempo de 17 segundos. Já Valeriano Abreu, do PSC, será o terceiro, com programa de 23 segundos. O quarto colocado na ordem de aparição é o candidato Roberto Naves (PTB), da Coligação Competência para Inovar (PTB, PSD, PTN, PPS, PROS, SD, PMB, REDE e PRB), com tempo de 2 minutos e 19 segundos.

Candidato da Coligação Eu te amo Anápolis (DEM e PTC), Pedro Canedo (DEM) será o quinto no primeiro dia de programação, com 34 segundos de exposição. Na sequência, vem o candidato João Gomes (PT), da Coligação Anápolis no Rumo Certo (PT, PMDB, PR, PSB, PDT, PRP, PP, PPL, PCdoB, PMN e PTdoB), que terá o maior tempo, com 4 minutos e 55 segundos. Por fim, será a vez de Ernani de Paula (PSDC), com 13 segundos.

A propaganda no rádio e na televisão vai durar 35 dias – de 26 de agosto a 29 de setembro. Ela irá ao ar duas vezes por dia, terá duração de dez minutos e será exclusiva para os candidatos a prefeito. Na televisão, ocorrerá das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Já nas emissoras de rádio, ela será veiculada das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. A primeira ordem de entrada foi sorteada. A partir daí, no dia seguinte, o último candidato passa a ser primeiro e todos da tabela descem uma posição, seguindo o rodízio.

Uma das estratégias mais importantes para a campanha são as pílulas, que são as inserções no meio da programação normal da televisão e do rádio, nos blocos comerciais. João Gomes terá 1.449 pílulas. Roberto Naves ficará com 682. Já Carlos Antonio terá 387. Pedro Canedo poderá usar 168 pílulas. Valeriano Abreu vai ter 113 inserções. José de Lima, 85, e Ernani de Paula, 52.

A principal mudança deste ano é que não haverá propaganda em bloco para vereadores. Os candidatos a este cargo poderão apresentar suas propostas nas pílulas, distribuídas durante a programação entre às 5h e meia noite, que totalizam 70 minutos diários. A nova fórmula foi definida pela lei nº 13.165.

No entanto, somente 40% desse tempo (28 minutos) será destinado aos postulantes à câmaras municipais. Cada propaganda pode ter 30 ou 60 segundos.

O primeiro turno das eleições municipais de 2016, que elegerão em todo o país prefeitos e vereadores, será realizado em 2 de outubro, primeiro domingo do mês. O segundo turno, somente em cidades com mais de 200 mil eleitores, está marcado para 30 de outubro, último domingo do mês.

1º DIA DE CAMPANHA (26 de agosto)

ORDEM E TEMPO DAS COLIGAÇÕES

CARLOS ANTONIO

COLIGAÇÃO JUNTOS POR ANÁPOLIS (PSDB, PHS, PEN, PRTB e PSL)

01’19’’

JOSÉ DE LIMA

PV

00’17’’

VALERIANO ABREU

PSC

00’23’’

ROBERTO NAVES

COMPETÊNCIA PARA INOVAR (PTB, PSD, PTN, PPS, PROS, SD, PMB, REDE e PRB)

02’19’’

PEDRO CANEDO

ANÁPOLIS EU TE AMO (DEM e PTC)

00’34’’

JOÃO GOMES

ANÁPOLIS NO RUMO CERTO (PT, PMDB, PR, PSB, PDT, PRP, PP, PPL, PCdoB, PMN e PTdoB)

04’55’’

ERNANI DE PAULA

PSDC

00’10’’

Facebook Twitter Google+