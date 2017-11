Entre 17 e 21 de outubro, acontece em Goiás a Semana Estadual de Reconhecimento Espontâneo de Paternidade. O projeto é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que vinculado ao programa Pai Presente visa reduzir a quantidade de pessoas que não têm o nome do pai na Certidão de Nascimento. Anápolis também faz parte do projeto

Qualquer pessoa pode participar da campanha. Um pai que ainda não registrou seu filho ou mesmo um pai que ainda tenha dúvidas sobre a paternidade pode procurar a equipe do projeto para as providências. Neste caso, é feito o exame de DNA e, depois de comprovado, é feito os procedimentos legais para que a pessoa tenha o nome do pai em sua certidão.

A ação também tem auxiliado na diminuição do número de ações de investigações de paternidade em tramitação no Poder Judiciário ao longo dos anos.

Em Anápolis, o atendimento será feito no Fórum, no setor denominado “Pai Presente”, situado no 3º andar, na sala 303, das 8h às 18h.