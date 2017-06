FERNANDA MORAIS

A onda de violência nas proximidades das universidades em Anápolis tem preocupado os estudantes. Na noite de segunda-feira (24/10), Kayus Ferreira e Souza, universitário de Odontologia, foi baleado durante uma tentativa de latrocínio perto da Unievangélica. O jovem reagiu ao assalto e levou um tiro no tórax, foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana).

Kayus Ferreira e Souza é da cidade de Pires do Rio, segue internado no hospital e passa bem. O boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira (25/10) informa que o jovem está consciente, orientado, estável, passou por procedimento de drenagem de tórax e passa bem.

Na quarta-feira da semana passada (19/10), a Polícia Militar atendeu uma denúncia de que homens com armas de fogo assaltaram universitários dentro de um ônibus escolar em frente à Faculdade Anhanguera, na Avenida Universitária. Os autores fugiram de carro, mas foram localizados pela PM no Recanto do Sol.

Os ladrões chegaram a atirar contra a polícia, mas foram presos em seguida. Os homens foram identificados como Carlos Henrique da Silva, 29 anos, Cleiton Godói de Souza, 22 anos, Kaio Pereira da Silva, 18 anos, e o menor K.H.R., de 17 anos. Com eles a PM encontrou os objetos roubados das vítimas e um revólver calibre 32 com cinco munições deflagradas.

Manifestação

A tentativa de latrocínio contra Kayus Ferreira e Souza movimentou as redes sociais. Os posts dos alunos e moradores das proximidades da Avenida Universitária relatam a indignação, pedidos de ajuda, além de reforço na segurança preventiva. Para demonstrar a indignação, estudantes estão organizando uma manifestação contra a violência para o dia 3 de novembro, a partir das 17 horas. A concentração será na Rua Evandro Pinto Silva, esquina com a Avenida Universitária.