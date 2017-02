LUANA CAVALCANTE

Anápolis pode ter um Refis (Refinanciamento Fiscal) de dívidas municipais logo no início de 2017. A notícia foi dada pelo vereador Amilton Filho (foto), do Solidariedade, na sessão ordinária desta terça-feira (22/11).

Desde o dia 21 de novembro, até dia 2 de dezembro, é possível negociar débitos municipais via Semana Nacional de Conciliação, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mas o vereador Amilton afirmou que tem recebido muitas reclamações em relação ao tempo estipulado para o programa, considerado curto.

“Pensando nisso, procurei o prefeito eleito Roberto Naves [PTB] para expor essa questão e ele se comprometeu a aumentar este prazo”, explicou o vereador em entrevista à imprensa ao final da sessão. Segundo ele, a proposta é de um Refis no início de 2017, com duração de 60 dias para que cidadãos possam negociar suas dívidas.

“O que as pessoas me falam é que para negociar [os débitos] elas precisam de um planejamento financeiro e em pouco tempo elas não conseguem pagar suas dívidas”, explicou Amilton Filho. A ideia é incluir nesse Refis os débitos relacionados ao IPTU 2016.

Benefício Fiscal

Entre os dias 21 de novembro e 2 de dezembro, cidadãos que possuem dívidas com o Município podem negociar e conseguir, no caso de quitação à vista, descontos de até 100% nos juros e nas multas de pendências contraídas até 31 de dezembro de 2015.

O Programa de Benefício Fiscal, desta vez, é por conta da Semana Nacional de Conciliação realizada em todo o país na qual a Prefeitura participa por meio da Secretaria Municipal da Fazenda e da Procuradoria Geral. O programa é uma oportunidade, também, para aqueles com débitos antigos em atraso e em tramitação na justiça.

O atendimento aos contribuintes em débito será realizado, exclusivamente, nas unidades do Rápido, localizadas no Bairro Jundiaí, na Vila Jaiara e no Anashopping, das 8h às 19h. São necessários documentos pessoais – pessoa física – e toda a documentação e informações da empresa, no caso de pessoa jurídica.

A dívida pode ser parcelada em até 36 vezes, desde que o valor mínimo de cada parcela não seja inferior a R$ 88. Assim, caso a dívida seja menor que R$ 176, a quitação do débito só é realizada à vista. O pagamento da primeira parcela deve ser feito até sete dias após a negociação.

O percentual de desconto varia de acordo com a forma de pagamento optada pelo contribuinte no ato da adesão. Para pagamento à vista, ocorre, automaticamente, o perdão integral (100%) dos juros e multas. Quitação entre duas e quatro parcelas garante 90% de desconto; entre cinco e 15 parcelas, 80%; de 16 a 25 parcelas, 70%; e, por último, para parcelamentos entre 26 e 36 parcelas, o desconto é de 60% dos juros e multas.

Vale lembrar que todos os débitos municipais poderão ser renegociados, como IPTU, TSU, ISS, taxas, inclusive multas registradas por órgãos municipais, dentre outros. A única ressalva é em relação às multas formais ou de ofício aplicadas até 31 de dezembro de 2015. Estas poderão ser quitadas com redução de 50% do seu valor atualizado por todos os encargos legais, somente para pagamento à vista.

(Com informações da Secom Anápolis)