LUANA CAVALCANTE

A Associação Anapolina de Artes e Artesanato (AAAA) inicia, dia 2 dezembro, a Feira de Artesanato de Anápolis. A estrutura irá funcionar todas as sextas-feiras, das 14h às 21h, no Feirão do Jundiaí.

O evento é resultado da mobilização dos associados que querem um espaço para comercializar seus produtos. Cristiane Klein é artesã e integra a organização da feira. Para ela, trata-se de uma oportunidade de fomentar o segmento.

“No dia 2 vamos organizar apresentações culturais para comemorar o início da feira. Nos demais dias, às sextas-feiras, queremos sempre contar ao menos com uma apresentação cultural”, detalhou a artesã.

A Feira do Artesanato contará com cerca de 50 artesãos que irão expor seus trabalhos.