FERNANDA MORAIS

A Prefeitura de Anápolis anuncia abertura de novas inscrições para realização de casamento comunitário. Os casais que vivem em união estável e desejam regularizar esta situação podem fazer o cadastro na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A cerimônia será realizada no dia 10 de dezembro, no auditório do Centro de Convivência para Idosos (CCI), às 9h.

O atendimento na secretaria acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O prédio está localizado ao lado do Terminal Urbano, na Praça Americano do Brasil. Para fazer a inscrição são necessários os documentos pessoais do casal. Após esse cadastro, a Secretaria de Desenvolvimento Social encaminha os dados ao cartório, que fica responsável pela abertura do Edital de Proclamas.

De acordo com o secretário Francisco Rosa, o projeto Casamento Comunitário tem o objetivo de garantir o pleno exercício da cidadania, a regularização e a legitimação jurídica dos casais, promovendo a inclusão social. Mais Informações podem ser obtidas pelo telefone 3902-1048.