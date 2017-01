ANA CLARA ITAGIBA

O militante do movimento LGBT em Anápolis Douglas Rodrigues Carvalho (foto), que é conselheiro municipal de Saúde, questiona que Anápolis tenha cerca de 4 mil pessoas infectadas com o vírus HIV, mas que desconhecem essa condição.

A revelação foi feita em reportagem do JE Online, publicada em 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a Aids.

Douglas disse que é agente de saúde e voluntário em uma ONG de combate a Aids no município. Segundo ele, recentemente a entidade realizou testes em um canteiro de obras, com mais de 100 pessoas, e ninguém era soropositivo.

Balanço repassado pela Secretaria Municipal da Saúde (Semusa) à reportagem, por meio do coordenador do programa DST/Aids, médico infectologista Marcelo Daher, aponta que atualmente o município possui 1.087 pessoas que estão em tratamento com o coquetel antiaids e 4 mil pessoas que possuem o vírus, mas ainda não sabem.

Douglas diz que vai encaminhar uma sugestão para a mesa diretora do Conselho Municipal da Saúde para que possam acompanhar esses balanços de perto. “Temos que tomar muito cuidado com a apresentação desses dados, porque reforçam o estereótipo do portador do vírus. São pessoas que já são estigmatizadas e sofrem muito com isso” ressalta.

O militante diz que não entende como as 1.087 pessoas diagnosticadas poderiam ter infectado outros 4 mil. “Se esses dados forem concretos, estamos longe de cumprir a meta de combate a Aids estipulada pelo Governo Federal ” afirma Douglas.

A meta em questão é a 90-90-90, onde estabelece que até 2020, 90% das pessoas saibam seu estado sorológico, que 90% dessas pessoas estejam em tratamento e que 90% das pessoas em tratamento atinjam a carga viral indetectável.