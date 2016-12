LUANA CAVALCANTE

Segundo informações do Departamento de Trânsito de Goiás (Detran-GO), o simulador de direção veicular (SDV) no processo de habilitação será obrigatório. A confirmação foi do presidente do Denatran, Elmer Coelho Vicenzi, durante a visita que realizou nesta última segunda-feira, 19, à autarquia.

Goiás é um dos poucos estados brasileiros que, por força de liminar, não exige que os candidatos à habilitação passem pelas cinco horas/aulas no simulador de direção. Obrigatoriedade que começou a valer no dia 4 de janeiro deste ano.

O presidente do Denatran, Elmer Coelho Vicenzi, observou que a obrigatoriedade do uso dos simuladores de direção no processo habilitação é irreversível e os Centros de Formação de Condutores (CFCs) devem estar preparados.

A liminar, de setembro deste ano, suspende temporariamente e foi aceita porque muitas autoescolas não tinham se adequado a nova exigência e, por isso, muitos processos de habilitação estavam paralisados.

“A partir do momento que a questão judicial for superada, no outro dia, os CFCs devem estar prontos. Não haverá mais tolerância”, alerta Elmer Vicenzi.

Ao fazer um comparativo entre o uso do simulador na formação de pilotos de aviação, ele destacou a importância do equipamento para permitir que os alunos enfrentem situações atípicas como embriaguez, chuva, falta de luminosidade e outras.

Ele propôs ainda que o equipamento seja utilizado como um serviço adicional, enquanto houver vigência da liminar. Essa foi a primeira visita de um presidente do Denatran ao Detran-GO.

Outras questões

Representantes do Sindicato dos Despachantes de Goiás (Sindego), dos Centros de Formação de Condutores, das Concessionárias (Sincodive), Associação das Indústrias de Placas (Assiplago) apresentaram sugestões ao Denatran. Os CFCs, por exemplo, querem que os processos de habilitação tenham a validade de 24 meses e não de 12, como ocorre atualmente.