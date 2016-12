A partir do dia 2 de janeiro de 2017 as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) serão emitidas com algumas alterações. As mudanças determinadas por uma resolução do Conselho Nacional do Trânsito (Contran) têm como objetivo trazer mais segurança para os condutores.

Uma das principais alterações é a troca da tinta azul esverdeada da tarja que fica o topo por uma cor preta. A impressão continua em alto relevo e a tarja passa a ter o mapa do estado responsável pela emissão.

Outra mudança é os dois números de Registro Nacional e Número do Espelho da CH e um número de identificação estadual do Registro Nacional de Condutores Habilitados que serão acrescentados.

Quem tiver a CNH com o layout antigo, mas com o prazo dentro da validade não precisará trocá-la.