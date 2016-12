MARCOS VIEIRA

O vereador Fernando Cunha (foto) já redigiu sua carta de desfiliação do PSDB, a ser enviada ao presidente do partido em Anápolis, Erivelson Borges. O documento deve chegar ao dirigente ainda nesta quinta-feira (22/12).

Fernando foi eleito duas vezes vereador em Anápolis pelo PSDB, sempre o mais votado do partido. Ele é neto do ex-deputado federal Fernando Cunha Júnior, morto em 2011, um dos fundadores do PSDB em Goiás e articulador do chamado Tempo Novo, que elegeu Marconi Perillo pela primeira vez governador em 1998.

Em sua carta, Fernando Cunha diz que sua decisão é motivada por questões “estritamente pessoais”. “Oportuno se faz agradecer à direção desta agremiação partidária o tratamento leal e respeitoso a mim sempre dispensando, especialmente nos últimos tempos”, escreve o vereador.

Fernando Cunha era o principal pré-candidato a prefeito de Anápolis pelo PSDB. Acabou vendo o deputado estadual Carlos Antonio deixar o SD para se filiar ao PSDB e ser o candidato a prefeito dos tucanos – acabou em 5º lugar, com 19.788 votos.

O vereador, que encerra seu mandato agora em 31 de dezembro, e decidiu não se lançar candidato à reeleição, afirma que estudará os convites recebidos para se filiar a um novo partido em 2017. Ele estava no PSDB há mais de 10 anos.

