LUANA CAVALCANTE

A sede própria da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon de Anápolis) foi inaugurada na quinta-feira (22/12). Os serviços passam a ser feitos no prédio localizado na Rua Estrela do Sul com a Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara.

A nova sede, que tem o nome de Fabrício Tavares, foi totalmente reformada e ampliada. São 900 m² de construção do novo prédio que contempla recursos de acessibilidade e sustentabilidade. O secretário municipal de Defesa do Consumidor, Israel Rodrigues, ressaltou que agora são mais guichês de atendimento, salas de reunião e auditório.

“De acordo com o projeto, foram multiplicadas as salas de atendimento ao público, ampliadas as salas dos Departamentos Jurídico e de Fiscalização e separados todos os setores administrativos”, detalhou o secretário.

No novo espaço o atendimento pessoal ao consumidor será ampliado. Isso inclui as consultas, abertura de reclamações ou pesquisas sobre andamento de processos.

As obras da nova sede do Procon começaram há três anos e meio, mas foram paralisadas em 2014 quando a construtora responsável desistiu dos serviços. “Não tinha nenhuma empresa em segundo lugar então foi feito outro processo licitatório e as obras recomeçaram em fevereiro deste ano”, contou Israel Rodrigues.

Homenagem

Fabrício Tavares é filho de Edson Tavares, ex-superintendente do Porto Seco. Fabrício faleceu em 2008 em um acidente de avião, no Aeroporto Municipal de Anápolis.

Edson Tavares parabenizou a gestão pela entrega da obra que segundo ele faz honra aos cidadãos anapolinos. “Conheço a história do antigo prédio que não comportava mais abrigar este órgão tão procurado pela população. Eu e minha família ficamos lisonjeados com a homenagem e felizes com este novo prédio que vai ter uma verdadeira função à população”, disse.

