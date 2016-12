Os 640 apartamentos do Residencial São Cristóvão serão entregues aos contemplados nesta terça-feira (27/12), às 14h, em evento com as presenças do governador Marconi Perillo (PSDB) e do prefeito João Gomes (PT).

Os moradores receberão as chaves das unidades na Rua SC1, quadra 1, próximo à fábrica da Coca-Cola no Bairro São Cristóvão.

Os apartamentos foram sorteados em agosto deste ano e fazem parte do programa de moradias populares do Governo Federal ‘Minha Casa Minha Vida’, através do Ministério das Cidades, em parceria com a Caixa Econômica Federal, Governo de Goiás e Prefeitura de Anápolis.

Os contratos com os moradores contemplados com a iniciativa foram assinados na primeira semana de dezembro. Considerando uma média de quatro pessoas por grupo familiar por apartamento, a expectativa é que somente neste conjunto sejam atendidas 2.560 pessoas.

Protestos

O Residencial São Cristóvão será entregue em meio a protestos dos moradores contemplados. Na semana passada, os sorteados foram até o local cobrar as chaves dos apartamentos já que os contratos teriam sido assinados e as primeiras parcelas pagas.

A secretaria Municipal de Desenvolvido Social, gestora do MCMV, em Anápolis, justificou a reportagem do JE On line que o atraso na entrega dos apartamentos aconteceu porque o Ministro das Cidades, Bruno Araújo, estava tentando espaço na agenda para participar da solenidade.

Até a manhã desta terça-feira, o ministro das Cidades não confirmou sua participação no evento.

