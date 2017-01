Neste sábado (31/12), a Mega da Virada promete R$ 225 milhões ao apostador que acertar os seis números que serão sorteados a partir das 20h, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pela Rede Globo. As apostas para o concurso mais esperado do ano podem ser registradas em qualquer casa lotérica do país, até as 14h do dia 31.

A aposta simples custa R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega-Sena. Titulares de conta corrente na Caixa podem fazer suas apostas na Mega da Virada pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking Caixa.

Aplicada integralmente na Poupança da Caixa, a fortuna renderia ao ganhador o equivalente a outro prêmio de loteria por mês, cerca de R$ 1,4 milhão. Caso prefira, o sortudo pode investir em bens e adquirir 37 imóveis no valor de R$ 6 milhões, ou uma frota de mais de 50 helicópteros.

Para ter mais chances de ganhar na Mega da Virada, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões para a Mega-Sena têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 4, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas. Na Mega da Virada, caso dez pessoas organizem um bolão com um jogo de 10 números, cada cota sairá por R$ 73,50 e cada apostador do grupo receberá R$ 22,5 milhões, caso a aposta seja a única contemplada. A probabilidade de acerto da aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões. Já no caso da aposta de 10 números, aumenta para uma em 238 mil.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Os ganhadores de prêmios das loterias da Caixa podem resgatar seu prêmio em qualquer agência do banco, nos casos de prêmios acima de R$ 1.903,98. Valores inferiores podem ser resgatados em qualquer casa lotérica do país. Sendo o bilhete ao portador, é importante que o ganhador, antes mesmo de sair de casa, se identifique no verso da aposta. As informações necessárias são nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, o apostador garante que ninguém, além dele mesmo, retire o prêmio. É importante também ficar atento às datas. O prêmio de qualquer uma das Loterias Federais prescreve 90 dias a contar da data do sorteio.

