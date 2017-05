FERNANDA MORAIS

Os 23 vereadores, eleitos no dia 2 de outubro de 2016 para mandato de 2017 a 2020, foram empossados na manhã do dia 1º de janeiro em uma sessão solene realizada no Teatro Municipal.

A posse foi presidida pelo vereador mais bem votado do pleito, Antônio Roberto Gomide (PT). Após serem conduzidos aos cargos, os parlamentares iniciaram a votação da mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018. Por unanimidade dos votos, Amilton Filho (SD) foi eleito presidente da Casa.

Os demais cargos da mesa serão exercidos por Thaís Gomes (PSL), que ficou na vice-presidência, Leandro Ribeiro (PTB) será o 1º secretário, e Geli Sanches (PT), Pastor Elias (PSDB) e Fernando Paiva (PTN), assumem a 2ª, 3ª e 4ª secretarias, respectivamente.

A eleição da mesa diretora foi realizada com a formatação de chapa única. A votação transcorreu apenas com duas abstenções, o vereador Luzimar Silva (PMN), que se absteve do voto para vice-presidência, e Lélio Alvarenga (PSC), que não declarou voto para a 4ª secretaria.

Ainda no dia 1º de janeiro ficou definido que o vereador Jakson Charles (PSB) será o líder do prefeito Roberto Naves (PTB) na Câmara Municipal e Mauro Severiano (PSDB) será o vice-líder do Executivo na Casa.