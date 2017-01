FERNANDA MORAIS

O prefeito Roberto Naves (PTB) esteve no feirão do Bairro de Lourdes na manhã desta terça-feira (3/1), acompanhado dos secretários municipais de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, Vinicius Alves e de Meio Ambiente, Daniel Fortes. Na ocasião, ele anunciou a reconstrução total do espaço que teve sua estrutura danificada com a forte chuva de granizo que caiu na região na última sexta-feira (30/12).

O prefeito informou que na tarde da última segunda-feira (2/1), uma equipe técnica da Secretaria de Obras fez um levantamento da situação do feirão e constatou que não é possível fazer o reaproveitamento de nada da estrutura do local. “Toda estrutura metálica do telhado, e de sustentação está comprometida, então ficou definida a reconstrução do espaço”, informou o petebista em entrevista coletiva.

Roberto Naves contou que a Prefeitura está contratando uma empresa para remover a estrutura comprometida e que essa primeira fase do projeto de reconstrução deve durar 15 dias após o início dos trabalhos.

Enquanto isso, para que os feirantes não fiquem sem local para trabalhar, a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente já está fazendo a limpeza da área pública localizada ao lado do feirão para que o comércio seja feito em segurança. “Por enquanto nesta área descoberta até que tenhamos um espaço novo para que a rotina de trabalho desses comerciantes volte ao normal”, declarou.

Alexandrina

Roberto Naves garantiu que o mesmo projeto de reconstrução será realizado no feirão da Alexandrina, que também desabou após as fortes chuvas do dia 4 de dezembro. Segundo o prefeito “a remoção da estrutura deste feirão já começou. Temos essas duas obras como prioridade no início da nossa gestão”, afirmou o chefe do Executivo.

Roberto Naves acredita que em até 120 dias seja possível assinar o contato com a empreiteira que assumirá o canteiro de obras nos feirões. Ele lamentou esse espaço de tempo, mas justificou que será necessário fazer licitação para contratar os serviços de reconstrução. “São questões burocráticas. Acredito que para cobrir dois feirões sejam gastos quase 200 mil. E esse valor exige licitação”, disse.

Ao final da vistoria, o prefeito garantiu que a mesma equipe que fez a avaliação na Alexandrina e no Bairro de Lourdes, vai fazer um levantamento da situação dos demais feirões da cidade. “Muitos foram construídos na mesma época, tem estrutura antiga e talvez precisem de reparos. Vamos trabalhar com prevenção para evitar novos acidentes”, concluiu.