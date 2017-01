FERNANDA MORAIS

Roberto Naves (PTB) convidou os vereadores para uma primeira conversa oficial após a posse do dia 1º de janeiro. O encontro aconteceu na tarde de segunda-feira (2/1) no gabinete do prefeito.

O chefe do Executivo disse que o encontro foi produtivo e a conversa democrática. Roberto informou que a ocasião foi propícia para confirmar que o vereador Jakson Charles (PSB) será seu líder na Câmara Municipal.

“Aproveitamos ainda para definir como será o nosso trabalho nesses quatro anos de gestão no que diz respeito à parceria com o Legislativo”, falou Roberto que também apresentou formalmente o ex-vereador e atual vice-presidente do PMDB em Anápolis, Nelson Gomes Pereira como assessor parlamentar.

Ainda de acordo com o prefeito, questões de interesse do Legislativo foram lembradas durante o encontro. É o caso das obras da Câmara Municipal, o que pode ser feito para resolver o impasse da paralisação do canteiro. “Enfim, colocamos na mesa o que esperamos dessa importante parceria entre o Executivo e o Legislativo para o bem da cidade”, afirmou Naves.

Ao final do encontro que durou duas horas, o presidente da Câmara Municipal, Amilton Filho (SD), disse que esse primeiro encontro foi importante para garantir o bom diálogo e proximidade entre os dois poderes. “Muitas demandas da Prefeitura passam pela Câmara Municipal. Hoje iniciamos boas tratativas para a conclusão e inícios de grandes obras”, falou o vereador do Solidariedade.