Luana Cavalcante

Os agentes penitenciários temporários de Goiás começaram uma greve nesta segunda-feira (9/1). Dentre as reivindicações estão o reajuste salarial e também o pagamento da gratificação do risco de morte. Em Anápolis, apenas os serviços emergenciais foram feitos por dois supervisores de segurança.

As informações são do presidente do Conselho de Execução Penal, Gilmar Alves dos Santos, que falou que ainda nesta terça-feira, 10, haverá uma assembleia geral na capital, Goiânia. “Será decidido se a paralisação continua ou se os agentes retornam as atividades”, explicou.

Os agentes penitenciários temporários correspondem a cerca de 70% do total de funcionários. Os contratos variam de um a dois anos e contribuem para a manutenção dos serviços relacionados à segurança pública.