Fernanda Morais

A vereadora Thaís Gomes (PSL), vice-presidente da Câmara Municipal, protocolou projeto de lei que garante a castração gratuita e desenvolve programas de conscientização junto a comunidade anapolina.

A iniciativa, segundo Thaís Gomes, era um de seus compromissos de campanha. A proposta deve ser lida em plenário nas primeiras sessões ordinárias do ano, previstas para começarem no dia 6 de fevereiro.

Para a vice-presidente da Câmara, essas ações fazem parte de um trabalho intenso de saúde pública e envolve as secretarias municipais de Meio Ambiente e Saúde. Na justificativa da proposta, a vice-presidente da Câmara Municipal, disse que a ideia é minimizar o abandono e a violência conta os animais domésticos na cidade.

A matéria inclui ainda a esterilização cirúrgica e campanhas de posse responsável. Caberá ao poder público acompanhar os casos específicos, e se necessário, a eutanásia.

“O atendimento deste programa, além de melhorar a qualidade de vida dos animais abandonados, vai prevenir a proliferação de doenças, tratando a questão como prioridade de saúde pública”, detalhou a vereadora do PSL.

O projeto deve ser lido no plenário logo após o final do recesso parlamentar. Assim que analisado pelas comissões permanentes da casa, a matéria fica disponível para votação dos vereadores e, em seguida, é enviada para avaliação do Executivo.