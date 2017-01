Luana Cavalcante

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com o edital aberto para o processo seletivo para transferências externa e interna para ingressos nos cursos de graduação (bacharelado, licenciatura, superiores de Tecnologia) para o primeiro semestre de 2017.

Os interessados podem solicitar vaga em curso de graduação da UEG, respeitadas as exigências específicas deste Edital.

Para Anápolis, são 15 cursos para 289 vagas. Ao todo, são mais de 1.800 vagas para vários campus em todo o estado. Para a transferência interna, os candidatos devem estar regularmente matriculados ou com trancamento de matrícula no período letivo de 2016/2.

Para a transferência externa, os candidatos devem estar regularmente matriculados ou com trancamento de matrícula no período letivo de 2016/1 ou 2016/2.

O reingresso é permitido somente para os candidatos que não efetuaram a renovação de matrícula, na UEG, por mais de um período letivo consecutivo, respeitando o prazo máximo de integralização previsto pelo Curso.

A confirmação da inscrição será realizada somente na Secretaria Acadêmica do Campus que oferece o curso pretendido no período de 11 de janeiro de 2017 a 1º fevereiro de 2017 no horário de funcionamento da Secretaria Acadêmica, disponível no endereço eletrônico http://www.ueg.br/conteudo/1603_campus.