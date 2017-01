Luana Cavalcante

Quem cuida da mente, cuida da vida. Este é o principal tema da campanha Janeiro Branco que é realizado em todas as cidades brasileiras, e Anápolis terá programação específica sobre o assunto.

No dia 17 de janeiro, às 19 horas, será realizada uma palestra com psicólogos com o tema: “A mulher e seus papéis na sociedade”. A atividade é gratuita, e acontece na clínica Instituto de Psicanálise e Psicologia (IPPS), localizada na Rua Arlindo Costa, nº 104, Jundiaí.

No mesmo local, no dia 20 de janeiro, a palestra abordará sobre como identificar e prevenir transtornos psíquicos infantis. No dia 24 de janeiro, o tema é relacionado ao acesso à saúde no âmbito judicial. O encerramento acontece no dia 27 e apresentará as questões relacionadas a ansiedade.

O objetivo é mostrar a importância de cuidar da saúde mental. A psicóloga Yasmine Fayad Takeda, que está à frente da programação em Anápolis, ressaltou que muitas pessoas precisam pedir ajuda a tempo, antes da manifestação de sintomas de doenças como, por exemplo, depressão e ansiedade.

