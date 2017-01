LUANA CAVALCANTE

Durante o feriadão de Carnaval, Anápolis recebe tradicionais eventos religiosos que atraem milhares de pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. Dentre eles, acontece de 24 a 28 de fevereiro, o 52º Congresso de Mocidades Evangélicas Pentecostais (Comepe).

Para participar dos cultos a entrada é gratuita. Além da presença de pastores conhecidos como Davi Lago e Antônio Carlos Costa, a edição deste ano do Comepe terá atrações artísticas conhecidas na música gospel, como Gabriela Rocha, Nívea Soares, Israel Salazar e Ministério Avivah.

Para receber as pessoas de outras cidades, a organização do evento oferece alimentação e hospedagem. Até dia 20 de janeiro o valor cobrado é de R$ 150; depois dessa data, sobe para R$ 170. As inscrições podem ser feitas pelo site comepe.com.br até o dia 19 de fevereiro.

Outro importante evento que acontece no feriado de Carnaval é o Congresso da União das Mocidades das assembleias de Deus em Anápolis – Ministério Madureira, a Umada. Neste ano será realizada a 45ª edição.

O evento acontece na igreja sede, a Assembleia de Deus em Anápolis, que fica na Avenida Tiradentes, no Centro. As inscrições estão abertas até o dia 20 de fevereiro e para mais informações os interessados podem ligar nos telefones 99263-6335 ou 99252-4190.

A Comunidade Católica Nova Aliança também realiza em todo feriado de Carnaval o Festival de Jesus. Em 2017, serão comemorados os 30 anos do evento, que reúne a juventude católica com uma programação que une louvor e adoração.

Segundo a organização do Festival de Jesus, as novidades para este ano serão uma nova praça de alimentação com cardápio variado, espaço de convivência e apresentação dos ministérios, shows artísticos e stand-up. A programação acontece de 26 a 28 de fevereiro, na Renovação Carismática Católica de Anápolis, localizada na Rua Joaquim José Xavier, na Vila São Joaquim.

