LUANA CAVALCANTE

Nesta quarta-feira (18/1), familiares de alguns pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana) relataram que receberam ligações de pessoas que se passavam por funcionários para tentar aplicar o chamado “golpe do exame”.

Os criminosos pediram dinheiro para pagar exames e comprar medicamentos, alegando que a unidade não tinha condições para continuar o tratamento dos pacientes. Antes de tomar qualquer atitude quanto aos pedidos, os familiares alertaram a direção do hospital, que confirmou se tratar de um golpe.

A partir dos relatos, a diretoria do Huana entrou em contato com todos os pacientes da unidade para alertar sobre o golpe e ressaltou que enquanto hospital público, oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma 100% gratuita.

A assessoria de imprensa do Huana também enviou nota de esclarecimento à imprensa e observou que as informações sobre o estado de saúde dos pacientes são repassadas pessoalmente aos seus familiares durante as visitas.

O boletim de ocorrência para que o caso seja investigado foi registrado na tarde desta quarta-feira (18/1).