LUANA CAVALCANTE

Henrique Noleto tem apenas três anos de idade e luta contra a leucemia. O menino precisa urgente de um doador de medula, compatível 100%, e para isso o Hemocentro Móvel de Goiânia estará em Anápolis, nos dias 3 e 4 de fevereiro, no Jaiara Shopping, para colher material e realizar cadastros de possíveis doadores.

A família promove o evento para aumentar as chances de Henrique encontrar um doador o mais rápido possível. O Hemocentro Móvel estará em Anápolis das 9h às 16h.

Para fazer parte do banco de doadores do Hemocentro é preciso ter de 18 a 55 anos, levar documento com foto e, após passar por uma triagem doar, 5 ml de sangue.

Após o mapeamento genético, a pessoa passa a fazer parte do banco de dados do Hemocentro e pode ajudar as pessoas que lutam contra essa doença, em qualquer parte do Brasil.

História de Henrique

Em maio de 2015, com apenas um ano e sete meses de vida, Henrique Noleto sentiu os primeiros sintomas, fez quimioterapia e após um tempo a doença não apareceu mais.

A mãe de Henrique, Vivian Noleto, conta que se tratava de uma remissão. “As quimioterapias foram diminuindo e chegamos a pensar na cura, mas após um tempo ele teve uma recaída e a doença voltou mais forte”, lembra.

O diagnóstico veio em dezembro do ano passado e desde então o menino teve que retomar o tratamento, e está internado no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. O que ele realmente precisa é do transplante. “Ele está se preparando para receber a doação, mas ele teve uma alergia e terá que ser transferido”, lamentou Vivian.

Por isso, Henrique Noleto será transferido ainda esta semana para o Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo. “Conseguimos a transferência para dar continuidade ao tratamento, mas os familiares do Henrique estarão presentes nos dias 3 e 4 de fevereiro para acompanhar a coleta e incentivar a campanha”, disse a mãe do menino.

Facebook Twitter Google+