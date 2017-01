LUANA CAVALCANTE

A Prefeitura de Anápolis anunciou nesta quinta-feira (26/1) os valores e regras para a campanha Torcida Premiada 2017. Houve um corte do valor disponibilizado para ingressos por jogo em casa de Anapolina ou Anápolis. No ano passado esse montante era de R$ 69.990,00 e, agora, passa para R$ 60 mil.

A decisão foi tomada depois de uma reunião realizada na última quarta-feira (25/01) entre o prefeito Roberto Naves e os presidentes dos clubes da cidade beneficiados pela Torcida Premiada, Fernando Cunha (Anápolis) e Leandro Ribeiro (Anapolina).

A boa notícia aos torcedores do Galo e Rubra é que o preço do ingresso será menor neste ano. A arquibancada custará R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Em 2016 os valores eram, respectivamente, R$ 30 e R$ 15.

Foi justamente essa redução no preço do ingresso que determinou os R$ 60 mil por jogo através da Torcida Premiada. Isso porque de acordo com a lei, a prefeitura é obrigada a comprar 6 mil bilhetes por partida (sempre meia-entrada). Nesse caso, a R$ 15 o montante chegaria a R$ 90 mil. Diante de um cenário de corte de despesas no poder público, houve um consenso e optou-se pela redução.

O que é

A campanha Torcida Premiada tem duas finalidades: a principal delas é conscientizar os contribuintes quanto à necessidade de se pagar em dia seus tributos, como IPTU, ITU e ISS. Como contrapartida, a lei colabora com os times de futebol Anápolis e Anapolina, nos campeonatos que as equipes disputarão neste ano, sempre em jogos em casa.

A campanha é fruto de um projeto de lei do Executivo, analisado e votado pela Câmara Municipal no ano anterior à sua vigência. Em 2016, uma emenda do vereador Luiz Lacerda (PT) impôs limite mínimo de 6 mil ingressos por partida, que passou a vigorar agora. Nos anos anteriores não havia quantitativo.

Neste domingo, 29, acontece na cidade o primeiro jogo válido pelo grupo de elite do Goianão 2016, entre Anápolis e Itumbiara, às 17h, no Estádio Jonas Duarte.

Os contribuintes que estiverem em dia com o Imposto Territorial Urbano (IPTU) Imposto Territorial Urbano (ITU) ou possuírem notas fiscais de serviço emitidas dentro do mês de realização da partida com valor mínimo de R$ 100 terão direito a dois ingressos por inscrição imobiliária ou por tomador, limitado a seis por cadastro de contribuinte.

Para participar, basta comparecer a qualquer unidade do Rápido, na Vila Jaiara e Jundiaí, das 7h às 19h, e no Anashopping, das 8h às 20h, e comprovar a adimplência ou a nota, de acordo com o regulamento. Todas as unidades atendem aos sábados das 8h às 12h.

Os ingressos estarão disponíveis nos jogos em que os principais times da cidade, Anápolis ou Anapolina, forem mandantes da partida. “A iniciativa, além de incentivar e fortalecer o esporte na cidade, também conscientiza a sociedade da necessidade de pagamento dos tributos municipais e valoriza os contribuintes.”, explicou o prefeito Roberto Naves (PTB).

Nesse ano, a campanha Torcida Premiada vale para o Campeonato Goiano da Primeira e Segunda Divisão, Campeonato Brasileiro Profissional Série D e Copa Verde de Futebol.

Agências do Rápido:

Unidade Anashopping

Avenida Universitária, nº 2221

Contato: 3902-1202

Unidade da Jaiara

Avenida Fernando Costa, nº 20, Vila Jaiara

Contato: 3902-2737 / 3902-2739 / 3902 – 1063

Unidade do Jundiaí

Avenida Minas Gerais, nº 39, Sala 1, Bairro Jundiaí

Contato: 3902-1024

