LUANA CAVALCANTE

Os interessados em participar do curso pré-vestibular gratuito do Projeto Educação Aberta (PrEA) têm até esta sexta-feira (27/01) para fazer a inscrição da pré-matrícula (via internet) e matrícula presencial para o primeiro semestre de 2017.

O cursinho é organizado por estudantes e ex-estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e de outras instituições de ensino superior. Não há, porém, nenhuma ligação do PrEA com os processos seletivos da UEG.

A inscrição pode ser feita no formulário disponível no site www.cursinhoprea.com.br. Os organizadores orientam que o formulário não seja preenchido em celular/smartphone, para que não ocorram erros de digitação.

A matrícula presencial deverá ser realizada amanhã (28/01), das 8h às 10h, no Câmpus de Ciências Socioeconômicas e Humanas da UEG, em Anápolis. O candidato deverá levar todos os documentos exigidos (confira abaixo).

Perfis

As vagas são destinadas a candidato que tenha os seguintes perfis: sem condições socioeconômicas de pagar cursinho pré-vestibular; aluno de escolas públicas estaduais e que esteja cursando o 3º ano ou que tenha terminado o ensino médio em instituição pública – é necessário ter cursado todo o ensino médio, salvo se tiver cursado EJA.

O aluno deverá contribuir com uma taxa de 50 reais, para custeio de material e uniforme, paga no ato da matrícula, além de cinco resmas (500 folhas) de papel sulfite A4. Mais informações, no site www.cursinhoprea.com.br/

Documentos para matrícula

– Formulário impresso da pré-matrícula;

– Documentos de comprovação socioeconômica (se o candidato estiver na modalidade de vagas de “baixa renda”);

– Duas fotos 3X4 atuais

– Cópia do RG e CPF;

– Cópia do RG e CPF do responsável legal, se o candidato for menor de idade. É exigida a presença do responsável e do aluno

– Comprovante de conclusão do ensino médio em que conste onde o aluno estudou todos os três anos, emitida, carimbada e assinada pela secretaria administrativa da escola;

– Cópia do comprovante de endereço.

