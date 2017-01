LUANA CAVALCANTE

As inscrições para a primeira edição do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2017 começam nesta terça-feira (31/01) e vão até sexta-feira (03/02). Os interessados devem acessar o site http://siteprouni.mec.gov.br/ e seguir o passo a passo para confirmar a participação na seleção.

Somente podem se inscrever para o Prouni os alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016, que tenha cursado o ensino médio completo na rede pública ou na privada como bolsista.

No total, são oferecidas 214.110 bolsas de estudos na rede particular de ensino superior. O programa distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino superior de acordo com o desempenho no Enem.

O aluno pode pesquisar a oferta de bolsas pelo site http://prounialuno.mec.gov.br//consulta/publica