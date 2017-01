LUANA CAVALCANTE

O prefeito Roberto Naves (PTB) recebeu na manhã desta terça-feira (31/01), o assessor do presidente Michel Temer (PMDB) e ex-deputado federal Sandro Mabel. O encontro aconteceu em seu gabinete e tratou de parcerias entre o município e o governo federal.

A aproximação dá a expectativa de investimentos para a cidade. Isso porque o chefe do Executivo tem recebido as orientações para viabilizar recursos para tocar as obras em andamento e começar as novas, idealizadas pela atual gestão.

“Vai ser um ano difícil, mas não tendo projeto é zero a expectativa. Tendo os projetos, a expectativa é bem melhor”, declarou Sandro Mabel.

Sandro Mabel ressaltou que o prefeito Roberto Naves já contratou uma equipe, e em 30 dias apresentou alguns projetos. “Nesse ritmo, vamos conseguir algumas verbas. Com o trabalho dos nossos parlamentares”, avaliou Sandro Mabel, lembrando-se dos deputados federais Jovair Arantes (PTB) e Alexandre Baldy (PTN).

O assessor do presidente da República ressaltou que além dos projetos, o prefeito Roberto Naves precisa ter alguém que acompanhe o passo a passo em Brasília. “Não adianta só gestão política, não pode deixar perder verbas”, orientou Sandro Mabel sobre projetos que não dão andamento por um motivo ou outro e têm prejuízo dobrado, além de não concretizar, tem que devolver o dinheiro corrigido.

Ele garantiu que com planejamento é possível ter investimentos na área de mobilidade e para outras questões. “O prefeito tem uma visão de administrador. Nós, de Brasília, tentamos orientar os caminhos”, falou.

Sobre as projeções políticas, Sandro Mabel afirmou que não concorre mais a eleições. “Eu aposentei. Não concorri à última eleição e não tenho pretensão de disputar. Ajudei a criar a base parlamentar do presidente, apenas isso”, finalizou.

O prefeito Roberto Naves falou à imprensa que apesar das dificuldades financeiras que a administração municipal passa, será possível dar início a algumas intervenções como, por exemplo, a ampliação de captação de água em Anápolis.

“Sandro Mabel é uma pessoa que tem uma representatividade muito grande. Um poder de solução junto ao governo federal. Agradecemos a atenção que ele tem nos dado”, declarou o prefeito Roberto Naves.

O chefe do Executivo contou que busca orientações e experiência junto ao governo federal. “Temos R$ 8 milhões conseguidos no final do ano com a participação do deputado Jovair Arantes. Dinheiro que possivelmente irá permitir a ampliação de captação de água da cidade”, comentou.

Roberto Naves citou ainda que a previsão é levar asfalto aos lugares que ainda não receberam esse benefício e realizar a manutenção do recapeamento, com os serviços de tapa-buracos.

Na última segunda-feira (30/01), Roberto Naves se reuniu com a equipe da Saneago e entregou os projetos para solucionar a questão da rede de esgoto da região do Polocentro e as obras de desvio das adutoras que estão debaixo das obras dos viadutos. “A Saneago está avaliando os projetos apresentados e com esta aprovação começamos os trabalhos imediatamente”, informou o chefe do Executivo.

O prefeito de Anápolis lembrou ainda do compromisso feito pelo governador Marconi Perillo (PSDB) com Anápolis para solucionar o problema da falta d’água. “A Prefeitura já fez o cronograma físico e financeiro que foi encaminhado ao governo estadual e agora falta liberar a verba”, comentou.