MARCOS VIEIRA

O prefeito Roberto Naves (PTB) reuniu a imprensa nesta terça-feira (31/1), no miniauditório do Centro Administrativo, para apresentar um balanço dos 30 primeiros dias de gestão. Em uma explanação antes de responder as perguntas da imprensa, Roberto disse que Anápolis “não pode somente jogar na defensiva”, se referindo à necessidade de a cidade buscar investimentos para gerar emprego e aumentar a arrecadação pública.

“Temos que sanar os problemas, temos que viabilizar a prefeitura, mas temos que contar com a imprensa, contar com toda a sociedade organizada para que possamos buscar novos investimentos e novas empresas. Anápolis é uma cidade grande que tem que olhar para frente”, comentou Roberto.

Entre as medidas anunciadas pelo prefeito para reduzir o déficit da máquina, está a redução de gastos com aluguel – o antigo clube Ipiranga, no Jundiaí, e as dependências do Estádio Jonas Duarte vão abrigar secretarias municipais que estejam em prédios locados. Também serão cortados gastos com aluguel de máquinas.

O prefeito também disse estar revendo o organograma da prefeitura e o número de cargos comissionados. Outra pauta desse início de gestão é a busca de verbas no governo federal. Segundo Roberto, a prefeitura gasta mais do que arrecada, mas além de reverter essa equação, é preciso buscar investimentos já pensando na cidade a médio e longo prazo.

Roberto prometeu passar um relatório detalhado à imprensa, informando “o que se deve, para quem e quanto”. “Não temos necessidade de esconder dados. E isso não foi dívida adquirida no ano passado, temos que fazer justiça. Isso é dívida que vem de vários e vários anos e não interessa quem fez. O que interessa é que precisamos estar todos juntos, buscando as soluções”, comentou.

O prefeito disse que ao contrário do que muitos imaginavam, ele não havia convocado a imprensa para poder apresentar e buscar culpados. “Estamos aqui para apresentar a real situação financeira do município de Anápolis”, completou. Roberto afirmou que tem uma prefeitura e uma cidade fantásticas para administrar. “É com muito orgulho que sou prefeito e tenho plenas convicções que Anápolis é uma cidade viável”.

Confira a entrevista coletiva concedida pelo prefeito Roberto Naves:

Facebook Twitter Google+