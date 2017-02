A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou a lista de convocação dos candidatos classificados em terceira chamada do Processo Seletivo 2017/1. Eles deverão realizar o cadastramento e a matrícula entre a próxima quinta-feira (2) e sexta-feira (3), nos câmpus para os quais concorreram à vaga.

As listas incluem os candidatos classificados nos sistemas Vestibular e de Avaliação Seriado (SAS) 2014/3. Mais informações no site www.estudeconosco.ueg.br.

No processo seletivo 2017/1, a UEG ofereceu 5.245 vagas, nos 137 cursos, em todas as regiões do Estado. Desse total, 4.196 vagas foram para o Vestibular e 1.049, para o SAS 3º ano 2014/3. A UEG também realizou para 2017/1 o processo seletivo especial para refugiados e portadores de visto humanitário no Brasil. As matrículas já foram realizadas. As aulas começam no dia 13 de fevereiro.

