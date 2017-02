MARCOS VIEIRA

Os quatro homicídios ocorridos no final de semana, mais o assassinato de um comerciante na Vila Jaiara na noite de segunda-feira (6/2), repercutiram na sessão da Câmara Municipal de Anápolis.

O vereador Leandro Ribeiro (PTB) apresentou Moção de Pesar à família do jovem Donato Gontijo, de 27 anos, assassinado no último domingo (5), durante assalto à sua residência, no Bairro Jundiaí.

O crime deixou a população abalada. Segundo a família, ninguém reagiu ao assalto, mas mesmo assim um dos criminosos atirou contra Donato, o atingindo na cabeça.

Ao fazer uso da palavra no grande expediente, Leandro Ribeiro mostrou preocupação em relação à escalada da violência em Anápolis e propôs a formação de uma comissão de vereadores para uma audiência com o secretário estadual de Segurança Pública, Edson Costa, cobrando providências.

“Nasci na Vila João Luiz de Oliveira, moro hoje no Jundiaí. Nós que temos filhos, estamos vendo o trabalho incansável da Polícia Militar, mas infelizmente a violência está vencendo”, afirmou Leandro.

O vereador explicou que sua bandeira é o esporte, mas ele também pretende dedicar seu mandato aos três pilares: saúde, segurança e educação.