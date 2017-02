LUANA CAVALCANTE

O projeto Circo Ciente da Cia itinerante Tem Sim Sinhô leva a sua programação para oito cidades do centro goiano. Nos meses de fevereiro e março, a turnê começa nas cidades de Ouro Verde, Campo Limpo, depois Santa Rosa, Damolândia, Jesúpolis, Jaraguá, São Francisco de Goiás e finalizando o tour em Anápolis.

O espetáculo “A brincadeira continua” vai ser encenado pelo artista da companhia Israel Stallin (palhaço Siriguela), com a participação de Cosmo Lira (palhaço Sucata), de Juazeiro do Norte-CE. Todas as atividades são gratuitas e abertas à toda comunidade.

O objetivo é viajar o interior de Goiás. “Queremos levar a vivência do circo para lugares aonde geralmente artistas não vão”, esclarece o líder da companhia Israel Stallin, o palhaço Siriguela.

O projeto foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do estado de Goiás, 2015, Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

“A maioria dos artistas querem ir para os grandes centros, onde tem mais gente e circula mais dinheiro. A gente tá caminhando ao contrário justamente para atingir as cidades em que a arte não costuma chegar”, observou.

A encenação do espetáculo é o ponto alto da visita, mas antes a companhia vai levar aos municípios a circulação de carro de som, a realização de uma Feira do Troca, de uma palhaceata, oficina de artes circenses com bambolê, malabares e perna de pau, além da montagem de um muro de grafite, que é uma arte que vai chegar pra ficar.

“Vamos deixar uma mensagem grafitada em todas as cidades, seja de história, arte circense, plantas do cerrado através da intervenção artística com grafite”, disse Stallin.

A companhia ainda abre espaço para o projeto vir de encontro a temas relacionados a assuntos debatidos em sala de aula numa possível parceria com escolas públicas, por exemplo. “Em Campo Limpo vamos fazer um grafite inspirado em Rui Barbosa, que é um assunto que vai ser discutido com os alunos na mesma época”, detalhou.

Cidades onde a caravana vai passar:

Ouro Verde de Goiás – 18/02/2017

Campo Limpo de Goiás -19/02/2017

Santa Rosa de Goiás – 04/03/2017

Damolândia – 05/03/2017

Jesúpolis – 11/03/2017

Jaraguá – 18/03/2017

São Francisco de Goiás – 19/03/2017

Anápolis – 26/03/2017

Programação em cada cidade

Horário: 9h às 12h e 14h às 16h – intervenção artística com grafite (inscrições na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria do Colégio)

14h às 16h – VivÊncias circenses – (Bambolê, Malabares e perna de pau)

14h às 17h – Feira do Troca

17h30 – Palhaceata

18h – Apresentação do espetáculo – “A Brincadeira continua”

