ANA CLARA ITAGIBA

Até o dia 31 de março o Museu de Artes Plásticas de Anápolis (Mapa) recebe a exposição “Memórias e Cultura Franciscana”, que expõe 32 retratos que remontam a trajetória dos religiosos nas décadas de 1940 e 1950, de Nova York (USA) a Anápolis, Pirenópolis, Catalão, Pires do Rio, Goiandira e Ceres.

Quem visitar o espaço poderá contemplar a qualidade das fotografias dos frades norte-americanos da Ordem dos Frades Menores do Santíssimo Nome de Jesus, que chegaram a Goiás em 1943. Além de conhecer um pouco mais da historia desses religiosos, o público poderá perceber como Anápolis se desenvolveu nos últimos 70 anos, observando como era a cidade na época.

Segundo o curador da mostra, Jairo Alves Leite, essas imagens são fruto de uma pesquisa imagética no acervo dos frades franciscanos para o Centro Cultural São Francisco e Museu dos Frades no Coração do Brasil, inaugurados em 2016. “A maioria das imagens são inéditas para o público. Eu destacaria a importância da foto que mostra o interior da antiga igreja de Sant’Ana, onde o cônego José Trindade, celebrava as 9 horas da manhã no dia 25 de agosto de 1944, uma missa em comemoração ao Dia do Soldado”, conta o historiador.

SERVIÇOS

Museu de Artes Plásticas de Anápolis – Mapa

Endereço: Praça Americano do Brasil, s/nº – Centro

Aberto ao público de segunda a sexta, das 8h às 18h