ANA CLARA ITAGIBA

A Superintendência de Mineração abre as inscrições para o curso de Lapidação, Joalheria e Artesanato Mineral, em Anápolis. Os interessados têm até o dia 24 de fevereiro para confirmar a participação e é preciso levar Carteira de Identidade, uma foto ¾, e CPF ao Centro de Gemologia no Distrito Agro Industrial de Anápolis (Daia).

O curso profissionalizante oferece o material para o treinamento gratuitamente. São 30 vagas oferecidas entre os turnos matutino, vespertino e noturno.

Ao todo, serão 320 horas/aula, com o objetivo de qualificar joalheiros e artesãos, profissionais ou não, com idade a partir de 16 anos, para o mercado de trabalho.

As aulas começam no dia 2 de março, no Centro de Gemologia que fica na Via Principal, quadra 2, módulos 13 e 14, no Daia. Mais informações pelo telefone: (62) 3316-1112.

