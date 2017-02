LUANA CAVALCANTE

A Audiência Pública realizada pela vereadora Thaís Souza (PSL), na última quinta-feira (17/2), levantou o debate do Projeto de Lei que visa garantir a castração gratuita de cães e gatos. A parlamentar é a autora do projeto e luta para que os cuidados aos animais sejam determinados em Anápolis.

Participaram do evento o prefeito Roberto Naves (PTB), o deputado estadual Lucas Calil (PSL), a secretária municipal de Saúde, Luzia Cordeiro, os vereadores Vilmar Rodrigues, Elinner Rosa, Valdete Fernandes, Deusmar Japão, Fernando Paiva, o tenente do Corpo de Bombeiros, José Henrique Bandeira, a gerente do Centro de Bem Estar Animal Vera Lúcia Lourenço Dias, entre outras autoridades.

Os protetores e simpatizantes da causa animal marcaram presença e demonstraram apoio ao Projeto de Lei que tramita na Câmara Municipal de Anápolis. A vereadora Thaís Souza agradeceu a presença de todos e ressaltou que por anos sua luta para proteger os animais encontra muitas dificuldades, mas que tudo vale a pena quando vê pessoas unidas e envolvidas com a mesma causa.

A Audiência Pública serviu também para dar voz as pessoas envolvidas com a causa de proteção animal, representante de clínicas particulares veterinárias, médicos veterinários e representantes do poder público.

O prefeito Roberto Naves elogiou a iniciativa da vereadora Thaís Souza. “Precisamos de pessoas assim trabalhando por Anápolis. Ter uma pessoa como ela no Legislativo nos ajuda a trazer o melhor para o município. Queremos que castração gratuita de cães e gatos seja realidade”, disse.

O Projeto de Lei quer garantir que o poder público tenha medidas de castração gratuitas e, assim, amenizar o problema de animais em situação de rua. A matéria determina que o tutor que comprove baixa renda tenha direito ao benefício.

O total abandono contribui para as situações de maus-tratos, a matéria propõe também o respeito aos animais e campanhas educativas para a conscientização das pessoas quanto a posse responsável.

O Projeto de Lei ainda estabelece que no dia 04 de outubro seja celebrado o Dia Municipal dos Animais – como data para a realização de ações conjuntas entre a Prefeitura, ONGs e iniciativa privada, buscando a conscientização da população e a proteção dos animais do município.

A proposta é que ainda neste mesmo dia seja realizada uma homenagem com a entrega da comenda São Francisco de Assis, com a concessão desta aos protetores e pessoas que tiveram excepcional atuação em defesa dos direitos dos animais.

