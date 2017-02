A Faculdade Metropolitana de Anápolis (Fama) promove mais uma edição do Trote Solidário, parte da programação de recepção dos calouros da instituição. A iniciativa pretende envolver toda a comunidade na arrecadação de doações para o Asilo São Vicente de Paula.

O desafio deste ano é arrecadar alimentos não perecíveis (exceto sal e fubá) e leite longa vida para o abrigo. Para colaborar, as doações devem ser entregues até 25 de fevereiro no Studio Cursos Livres, localizado dentro da faculdade.

O projeto é liderado pela mantenedora da instituição e espera despertar a solidariedade da população em prol do asilo, que abriga mais de 40 idosos com provisão de refeições e medicamentos.

A contagem da arrecadação será feita dia 1º de março. A divulgação do resultado sai no dia 2 e a entrega das doações acontece no dia 3 de março, às 14h30, no Asilo São Vicente de Paula, que fica na BR-153.