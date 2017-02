LEIDIANA QUEIROZ

Jornalista da organização do evento

O Festival de Jesus é um encontro organizado pela Renovação Carismática Católica (RCC) de Anápolis e tem o objetivo de evangelizar durante os dias de Carnaval. São esperadas, em média, 1,5 mil pessoas por dia, totalizando um público de mais de 6 mil pessoas durante o feriadão. As pessoas são de Anápolis e mais 18 cidades vizinhas.

Esse ano a festa será ainda mais especial, pois a Renovação Carismática Católica da Diocese de Anápolis vai celebrar os 30 anos da sua maior festa, o Festival de Jesus, e também o Jubileu de Ouro da Renovação no Mundo. E para comemorar em grande estilo a edição deste ano traz muitas novidades. A primeira delas é que serão quatro dias de festa. A segunda é que serão três dias de shows noturnos e a terceira, uma estrutura totalmente diferenciada.

Espiritualidade

Para os shows estão confirmadas as presenças de Aline Brasil e Lukas Cruz, no sábado (25/2); Gabriela Carvalho, no domingo (26/2) e Eros Biondini, na segunda-feira (27/2). A programação diurna também está repleta de novidades. Pessoas de todas as idades vão poder curtir o show do grupo “Os cumpadres da fé”, que faz do humor uma arte, das palavras risos e dos risos a mensagem do Evangelho.

As pregações terão como temática central “Meu espírito exulta de alegria em Deus meu salvador”. Estarão presentes o padre Edi Carlos, diretor espiritual da RCC Anápolis, e o padre Weber, de Rubiataba. A festa também terá a presença de Francisco “Ticão”, de Minaçu, e do coordenador estadual Vicente Machado. Para fechar o evento, participação do bispo da Diocese de Anápolis, Dom João Wilk, que vai celebrar uma missa de encerramento dos 30 anos do Festival de Jesus, na terça-feira, (28/2).

Festival Kids

E enquanto os pais participam dos momentos de oração e louvor as crianças vão se divertir no Carnaval Kids. Para elas serão apresentadas músicas e pregações voltadas para a linguagem infantil, oficinas de teatro, pintura e desenho.

Estrutura

A estrutura de 2017 será totalmente diferenciada. Neste ano os ministérios terão espaço dedicado à divulgação da sua missão e dos projetos realizados por cada um. A Chácara de Recuperação Jesus Cura também terá um estande diferenciado. O Festival de Jesus terá ainda a presença da Livraria da RCC Anápolis, com camisetas, CDs, materiais da história da Renovação Carismática Católica na cidade e apostilas dos módulos básicos do processo formativo e as apostilas dos módulos específicos. A loja Ágape Artigos Religiosos terá uma grande estrutura montada no local para melhor conforto dos participantes. Também terá uma praça de alimentação. A entrada é franca, mas a organização pede 1 Kg de alimento não perecível. Como incentivo, cada doação corresponderá a um cupom para concorrer a um vale brinde no valor de R$ 100 na livraria da RCC.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, dia 25/2: Show de abertura às 19h com Lukas Cruz e Aline Brasil.

Domingo e segunda, dias 26 e 27/2: Início às 9h. Shows às 19h com Gabriela Carvalho e Eros Biondini, respectivamente.

Terça-feira, dia 28/2: Início às 9h. Missa de encerramento às 17h com Dom João Wilk.

Local: Centro de Evangelização João Paulo II – Rua N, nº 10 Qd. 20 Lt. 01-A – Vila São Joaquim – Anápolis (GO).

Facebook Twitter Google+