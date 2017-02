MARCOS VIEIRA

A reportagem do JE Online acompanhou, por volta das 20h, a chegada de cinco ônibus lotados de presos ao novo presídio de Anápolis, ainda não inaugurado.

Os detentos são da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, e foram transferidos para Anápolis após briga de facções ocorrida nesta quinta-feira (23/2), que resultou na morte de um dos principais líderes do tráfico de Goiânia, Thiago César de Souza, o Thiago Topete, de 32 anos de idade. Também morreram três outros presos durante a briga, que destruiu parte da estrutura da POG.

Os detentos chegaram a Anápolis sob forte escolta policial, em ônibus comuns do transporte coletivo de Goiânia. Os veículos estavam com todos os assentos ocupados de presos e alguns viajaram em pé. Todos os detentos estavam algemados. A maioria estava sem camisa.

Diferentes forças especiais da Polícia Militar acompanharam o transporte dos presos, além da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Diversos agentes prisionais que estavam de folga foram convocados para ajudar na segurança do novo presídio. O diretor do Centro de Inserção Social de Anápolis, Fábio de Oliveira Santos, também estava no novo presídio, acompanhando a operação.

Segundo a informação de policiais, são 260 presos transferidos para Anápolis. A unidade tem capacidade para 300 detentos.

A estrada de terra que liga o novo presídio à rodovia BR-414 tem muitos buracos, sem nenhuma iluminação. A frente do novo presídio, onde tem um estacionamento, também não possui iluminação. Luzes apenas do alambrado para dentro.

A unidade possui uma grande área, quase 6 mil metros quadrados, o que exige um número grande de agentes para a vigilância.