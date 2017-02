A Polícia Militar localizou, na tarde desta quinta-feira (23/2), em Anápolis, uma chácara onde era feita a falsificação de bebidas alcoólicas.

Através da informação de um policial do 28º BPM, o Serviço de Inteligência chegou a uma propriedade no Bairro Bandeiras. Enquanto era feito o monitoramento, os policiais notaram a entrada de um veículo no local. Equipe do Tático foi chamada para fazer o adentramento, encontrando a fábrica de falsificação.

Foram encontrados diversos rótulos, lacres e garrafas de vodka e uísque na chácara. Um homem foi detido. O caso foi levado para uma delegacia da Polícia Civil.