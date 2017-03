FERNANDA MORAIS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou balanço parcial da Operação Carnaval 2017. Entre a zero hora de sexta-feira (24/2) e a meia-noite de segunda-feira (27/2), foram registradas 106 mortes em rodovias federais de todo o País. O número é 30% maior que o registrado no mesmo período do ano passado que somou 81 mortes.

A assessoria de comunicação da PRF em Goiás informou que o resultado total da operação será divulgado a partir das 9h de quinta-feira (2/3). O reforço no policiamento nas rodovias federais de todo Brasil segue até a meia-noite desta Quarta-Feira de Cinzas.

Um dos acidentes mais graves do período em Goiás aconteceu na tarde de domingo (26/3) na BR-414, em Cocalzinho. A ocorrência provocou a morte de uma mulher e deixou outras três pessoas feridas. As vítimas estavam em um Chevrolet Corsa, que bateu de frente contra uma carreta. A PRF informou que o veículo aquaplanou antes de colidir com a carreta.

O veículo de carga estava parado no acostamento porque já tinha se envolvido em um acidente semelhante pouco antes da tragédia. Na ocasião, um HB20 também aquaplanou e bateu na lateral da carreta. O motorista do caminhão saiu ileso das duas ocorrências. Foi realizado teste do bafômetro nos condutores do HB20 e do caminhão e ficou comprovado que nenhum dos dois ingeriu bebida alcoólica.