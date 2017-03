ANA CLARA ITAGIBA

Na noite da última quinta-feira (23/2) aproximadamente 558 detentos da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), de Aparecida de Goiânia, foram transferidos para o novo presídio de Anápolis, ainda não inaugurado. O motivo foi as brigas que acabaram resultando em cinco mortes e boa parte da estrutura do prédio depredado.

Desde então a equipe do JE Online tem acompanhado todo esse processo de perto. No final da manhã de sexta-feira (24/2) houve um tumulto na nova unidade, mas logo foi resolvido.

O diretor do Centro de Inserção Social de Anápolis, Fábio de Oliveira Santos, tem dado um apoio logístico na área jurídica e na saúde para o novo prédio. “O final de semana foi tranquilo. Hoje temos 20 servidores de várias cidades do estado. São equipes do Bope, Choque e Graer” contou Fábio.

Havia a especulação de que os detentos que estão na antiga unidade de Anápolis se rebelassem contra a vinda dos presidiários da POG para a nova unidade, mas o diretor do Centro negou. “Aqui em Anápolis até então o pessoal está quieto. Os internos são regionais e não são ligados a facções. Não houve estresse por parte deles” afirmou.