ANA CLARA ITAGIBA

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (2/3) a posse dos membros do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, no miniauditório do Centro Administrativo de Anápolis.

Os membros foram designados pelo prefeito, por meio de decreto, para o mandato de dois anos, com representação de membros do poder público e de entidades e instituições representativas de Anápolis.

Dentre as funções dos conselheiros está a de propor bases da política de preservação dos bens culturais e históricos do município e outorgar um parecer prévio, do qual dependerão os atos de tombamento e cancelamento do tombamento. Os membros deste conselho também são responsáveis por fixar diretrizes, relacionando-as com o interesse público de preservação histórica e cultural auxiliando o prefeito e secretário municipal de Cultura.

Resgate da história

O Conselho foi criado por meio da lei 2.936 de 23 de dezembro de 2002. Mas naquela época ficou sem funcionamento até meados de 2006 quando o atual presidente, Jairo Alves Leite, assumiu o Museu Histórico de Anápolis e tomou a frente dos trabalhos. “Nessa época começou a luta para resgatar a memória dos imigrantes que vieram para cá, por meio da antiga estação para então abrigar o Museu dos Imigrantes” lembra Jairo.

No início de 2007, foram nomeados os primeiros membros deste Conselho para a primeira gestão. “De lá para cá, durante a gestão de outros presidentes, algumas ações que deviam ser tomadas pelo Conselho, não foram efetivadas. Mas ao retomar a presidência eu o secretário Municipal de Cultura, o Erivelson, buscamos fazer um diagnóstico para descobrir o que precisava ser feito” contou o presidente.

Segundo Jairo, algumas alterações foram feitas nessa nova gestão. “O prefeito assinou um decreto possibilitando a indicação para participar do grupo, um professor e um aluno regresso de história ou de arquitetura. Assim nós incentivamos os jovens que pretendem seguir carreira nessa área” explicou.

Uma das primeiras propostas que serão apresentadas será a de uma reestruturação do Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho. “Qualquer historiador ou museólogo que olha para aquela casa vê que é um patrimônio histórico do município que está servindo como depósito. Lá não tem características de um museu, não tem iluminação adequada, o cupim tomou conta, a mobilha é de 40 anos atrás e está defasada. Vamos fazer a proposta para mudar esse ambiente, o que é muito importante para os pesquisadores e acadêmicos da nossa cidade” afirma Jairo Alves.

O presidente ressaltou outras demandas que serão discutidas nesse primeiro momento. “A Estação Ferroviária de Anápolis que vai ocupar o Museu dos Imigrantes e Ferroviários do Estado de Goiás, é outro ponto importante, porque nós vamos reunir pessoas capacitadas para ver a melhor forma de utilizar aquele espaço. Outro prédio que vamos levar a discussão é a Estação Ferroviária Engenheiro Castilho (próximo ao galpão da antiga Faiana), pois que aquele lugar precisa ser tombado e usado de forma adequada” conta.

Membros empossados:

I- Indicados pela Secretaria Municipal de Cultura:

a) Jairo Alves Leite – Membro efetivo (Presidente)

b) Nowhah Luíza de Freitas – Membro suplente

II – Indicados pela Secretaria Municipal de Educação:

a) Karla Alves Coelho Tertuliano – Membro efetivo

b) Cleuza Maria dos Reis – Membro suplente

III – Indicados pela Câmara Municipal de Anápolis:

a) Diogo Jansen Ribeiro – Membro efetivo

b) Carlos Alberto Lima – Membro suplente

IV – Indicados pela Procuradoria Geral do Município:

a) Leonardo Fernandes Pedroso – Membro efetivo

b) Valeska Rosa de Paiva – Membro suplente

V- Indicados pela Universidade Estadual de Goiás – Curso de História do Campus Anápolis:

a) Ligia Maria de Carvalho – Membro efetivo

b) Daniel Araújo Alves – Membro suplente

VI- Indicados pela Universidade Estadual de Goiás – Curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Anápolis:

a) Milena D’Ayala Valva – Membro efetivo

b) Déborah Aires Souto – Membro suplente

VII- Indicados pelaUnião Literária Anapolina:

a) José Fábio da Silva – Membro efetivo

b) Giovanni Alexandre Tronconi – Membro suplente