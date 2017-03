ANA CLARA ITAGIBA

O balanço da Operação Carnaval 2017 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi divulgado. Durante os cinco dias do feriado, foram registrados três óbitos por afogamento, enquanto que em 2016 foram cinco. Segundo os dados da corporação, houve queda de 60% no número de óbitos neste ano.

Nenhuma morte por afogamento foi registrada nas áreas em que as equipes dos Bombeiros estavam presentes.

O tema desta edição foi “Prevenção na Folia Garante a Alegria”. A ação foi intensa em todo o Estado, com reforço de 130 bombeiros em 22 postos de monitoramento. Todos os quartéis do Estado, em especial das cidades turísticas, foram empregados para garantir a segurança dos foliões durante todo feriado.

Para a CBMGO, a diminuição dos números de afogamentos é por conta do trabalho preventivo realizado pelo CBMGO. Foram distribuídos oito mil flyers com dicas de segurança, realizadas também palestras educativas nas escolas, aulas práticas sobre prevenção de afogamentos, orientações aos turistas, sinalização com placas para avisar local de risco de afogamento, delimitação de área de banhistas nos principais rios e lagos, além de campanha educativa em redes sociais e rádios com áudios e vídeos sobre cuidados com afogamentos.