ANA CLARA ITAGIBA

Na manhã desta quinta-feira (9/3) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas mulheres que estavam com 13 tabletes de maconha e 9 de crack, escondidos em suas bagagens de mão, no interior de ônibus interestadual. A apreensão aconteceu na BR 060 quando o ônibus passava por Guapó – Goiás.

Porém, o que mais chamou a atenção foi o fato de que uma delas, de 26 anos, estar grávida de dois meses e tem um filho de seis anos. Já a de 21, está amamenta seu filho, um bebê de seis meses.

A jovem de 26 anos afirmou que os tabletes de crack pertenciam a ela. Já a de 21, que estava com a maconha, confessou que teria recebido R$ 1 mil para fazer o transporte da droga. Ambas já têm passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Em depoimento a polícia, as jovens disseram que embarcaram em Campo Grande, com destino à Goiânia, onde a droga seria distribuída. Ao todo, os 22 tabletes de drogas estão avaliados em cerca de R$ 150 mil. As duas foram presas em flagrante e encaminhadas para a Polícia Civil, em Guapó.